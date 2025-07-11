11/07/2025 11:08

《大行觀點》滙豐研究：美元弱勢料持續，惟跌幅將放緩

《環富通基金頻道11日專訊》滙豐研究就美元近日走勢發表報告，重點如下：



1. 美元走弱主要受三大因素影響：美國貿易政策不確定性、財政可持續性疑慮，以及聯儲局獨立性問題。



2. 目前美元呈現「反泡沫」特徵，這可能暗示美元即將見底。美元走勢將取決於政治、結構性和周期性三大因素。



3. 政治層面上，美國政策不確定性持續，但影響程度較4月份為低。



4. 周期性壓力方面，美國經濟面臨下行風險，但其他經濟體同樣面臨挑戰。



5. 結構性因素方面，外國投資者增加美元資產避險以及企業轉換貨幣的情況更為明顯。



6. 美國經常賬赤字和基本收支惡化將繼續對美元構成壓力，但一旦美國關稅影響消退，這種壓力可能減弱。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。