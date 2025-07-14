14/07/2025 15:35

《外資精點》瑞銀：美元走弱更利好H股，AH股溢價中期維持低位

《經濟通通訊社14日專訊》瑞銀發表研究報告表示，當美元走弱，全球流動性環境趨於寬鬆，海外資金淨流入新興市場，則H股將受惠更大，由於港股因在新興市場中權重更大，受益於美元走弱帶來的海外資金流入更為明顯，且上半年南向資金淨買入創歷史新高。



該行稱，於下半年，在美元進一步走弱的背景下，除非A股吸引大量場外新增資金，A股較H股的溢價或將維持在中期的低位水平。



該行亦表示，A股亦受惠於由人民幣匯率小幅走強所帶來的部分外資回流，但幅度相對有限，因外資在A股的持股比例仍然較低。總括而言，A、H股溢價與美元指數在中期的走勢方向趨同



而在企業層面來看，進口成本或美元債佔比較高的公司將更易受惠於美元走弱。(rh)



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