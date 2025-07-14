14/07/2025 07:50

《國金頭條》特朗普關稅威脅引發市場憂慮，道指跌近280點

《經濟通通訊社14日專訊》美股三大指數上周五（11日）收市報跌，美國總統特朗普宣布對多國實施對等關稅，市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。



道指低開169點後，最多跌375點，低見44275點；標指曾跌0.68%，納指最多跌0.59%。道指收市跌279.13點，或0.63%，報44371.51點；標普500指數跌20.71點，或0.33%，報6259.75點；納指跌45.14點，或0.22%，報20585.53點。



美股三大股指周線均錄跌幅，道指累跌1.02%，標普500指數下跌0.31%，納指下跌0.08%。



英偉達(US.NVDA)持續造好，盤中一度升2.3%，至167.89美元，再度刷新歷史新高，收市升幅收窄至0.5%。其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升1.2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.2%，Meta(US.META)跌1.3%。



*美匯指數持續走高*



美匯指數持續走高，升至97.85，較前一交易日上升約0.29%，這一走勢主要受美國總統特朗普宣布自8月起對加拿大進口商品徵收35%高額關稅，市場避險情緒明顯升溫。美元兌日圓持續上揚，盤中高見147.52，較昨日上升約0.8%。歐元兌美元持續承壓，盤中一度低見1.166，日內報約1.169，較前一交易日下跌約0.08%。



現貨黃金於每盎司3320至3360美元區間高位震盪，一度觸及日內高點3368美元，延續當周強勢格局。紐約期金報每盎司3373.14美元，升1.42%。現貨銀價大升4.1%，至每盎司38.5355美元，創2011年9月以來新高。



國際原油價格顯著回升，布蘭特期油升穿70美元關口，報每桶70.52美元，日內升幅2.75%。紐約期油則升至每桶67.21元，日內升2.79%。(jf)