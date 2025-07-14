14/07/2025 11:35

《外資精點》大摩:眾安在綫穩定幣計劃等助升估值，上調目標價

《經濟通通訊社14日專訊》大摩升眾安在綫(06060)目標價49%，由15元上調至22.4元，維持「增持」評級。



大摩發表研究報告指出，於未來數年，眾安在綫的核心財產保險業務可望增長維持跑贏行業，並保持穩健的綜合成本率，加上其科技業務包括數字銀行及穩定幣業務，可為公司帶來進一步估值提升。



報告指出，預計眾安在綫2025至27年保費收入可維持10%至12%增長，高於行業中至高單位數的增長水平，綜合成本率則維持在96%至97%。科技業務方面，管理層有望於2025年實現收支平衡，加上其穩定幣計劃，市場對該股逐步反映投資興趣。



大摩表示，考慮到近期業務趨勢；2025年上半年股市表現；市場對眾安銀行和未來穩定幣發行業務的關注度提升，該行上調其2025至27年淨利潤預測28%至35%。(rh)



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