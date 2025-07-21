14/07/2025 16:25

【ＡＩ】瑞銀：中國AI視頻生成市場發展迅速

《環富通基金頻道14日專訊》瑞銀發表研究報告指出，AI視頻生成是人工智能應用中一個關鍵領域，並且正在快速實現商業化。全球AI視頻生成平台Runway在2024年12月的年化收入達到8400萬美元，預計2025年將增長三倍。在中國，快手(01024)旗下的Kling在推出僅10個月後，於2025年3月實現年化收入1億美元。



報告認為，AI視頻生成在電影、廣告和遊戲開發等領域都有廣泛的應用場景，可以顯著降低製作成本。隨著模型能力的持續提升和推理成本的下降，AI視頻生成技術正在獲得更廣泛的採用。



瑞銀指出，中國企業在AI視頻生成領域已經取得了早期優勢。根據Artificial Analysis的數據，中國模型在文字轉視頻和圖像轉視頻排名前15名中分別佔據約60%和50%的份額。字節跳動的Seedance和快手的Kling等頂級中國模型得益於其短視頻平台積累的大量視頻內容庫和人才資源。



在成本方面，瑞銀估算，使用AI生成一段5秒鐘的1080p視頻的成本可能不到傳統製作成本的0.1%。不過，目前模型在片段長度、動作連貫性和可控性等方面仍有限制。



瑞銀表示，在產業鏈中，短期內更看好基礎設施層（如AI視頻模型提供商和工具），因為其變現進展更為明顯和直接。長期來看，下游內容提供商也將從成本節省和效率提升中獲益。



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