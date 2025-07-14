14/07/2025 07:59

【關稅戰】特朗普對歐盟徵30%關稅，馮德萊恩暫不採取反制措施

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普宣布對歐盟和墨西哥徵收30%關稅後，歐盟委員會主席馮德萊恩周日表示，歐盟暫不會採取反制措施，直至8月1日，以便開展進一步談判。特朗普隨後證實，歐盟正在與美國就貿易問題進行談判。



馮德萊恩在布魯塞爾對記者表示：「與此同時，我們將繼續準備更多反制措施，確保做好充分準備」。但她重申，歐盟更傾向於「通過談判解決問題」。



歐盟此前的反制清單涉及約210億歐元的美國商品，而歐盟已準備好另一套涉及約720億歐元商品的反制方案。



在上周六（12日）公布的信中，特朗普警告稱，若無法協商出更有利的條款，歐盟下月將面臨 30% 的關稅。彭博社此前報道，汽車和農產品關稅水平已成為歐盟與美國之間的主要分歧點。(jf)