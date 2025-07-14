14/07/2025 09:26

【關稅戰】美歐或數日內達臨時協議，華爾街緊盯周一市場表現

《經濟通通訊社14日專訊》特朗普政府對歐盟開出30%關稅稅率後，據知情人士透露，歐盟和美國致力於在未來幾天達成一項臨時貿易協議，汽車和農業關稅水平已成為雙方談判中的關鍵癥結。



外電引述知情人士稱，歐盟正尋求不高於10%的農產品出口關稅。此前部分汽車製造商曾力推一種抵消機制，即以企業在美國的投資換取關稅減免，但目前該 機制不在考慮之列，因歐盟擔心這可能導致生產向大西洋彼岸轉移。



分析指，由於特朗普加大了貿易措施的力度，從加拿大、巴西再到阿爾及利亞，都將面臨更多的關稅，迫使美國的貿易夥伴進一步談判。華爾街分析師正密切觀察本周的市場表現。



Annex Wealth Management的首席經濟學家Brian Jacobsen在給官客戶的電子郵件中寫道：「投資者不應指望特朗普只是虛張聲勢，對歐盟商品徵收30%的關稅是懲罰性的，且對歐洲的傷害可能比對美國更大，所以時間緊迫。」(jf)