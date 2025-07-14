14/07/2025 09:05

【比特幣】特朗普向歐盟及墨西哥徵收關稅，比特幣迫近十二萬大關

《經濟通通訊社14日專訊》隨著特朗普加劇貿易緊張局勢，主要貨幣交易出現試探性走勢，特朗普宣布向歐盟及墨西哥徵收三成關稅消息公布後，比特幣接近十二萬美元的歷史大關。



其中特朗普向墨西哥總統表示，墨西哥一直在幫助美國保衛邊境。但是墨西哥所做的還不夠；在另一封致歐盟委員會主席烏爾蘇拉．馮德萊恩的信中，特朗普稱美國與歐盟的關係遠非互惠。



加密貨幣市場繼續向好，Fundstrat Capital資訊長Thomas Lee最近接受CNBC訪問表示，比特幣的供需失衡意味著其價格到今年年底很容易達到15萬至25萬美元。



截至14號早上9時，比特幣報11.9079萬美元，升1.29%；以太幣報2975.69美元，升0.89%。（ul)