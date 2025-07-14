14/07/2025 08:28

【開市Ｇｏ】美公布對歐墨對等關稅，外賣大戰繼續，廣汽警告急蝕

2025年7月14日【要聞盤點】



1、美國總統特朗普宣布，自8月1日起對來自歐盟和墨西哥的商品徵收30%關稅。另外，外電引述消息人士透露，美國與印度正準備達成中期貿易協議，並將降低關稅至20%以下。報道提及，印度至今並未接獲來自特朗普的關稅信，相信是由於雙方直接達成貿易協議。



2、特朗普亦宣布，將於8月1日起對加拿大進口商品徵收高達35%關稅，並警告若加方採取報復措施，稅率或進一步上調。加拿大總理卡尼隨即於社交平台發文，重申加拿大政府將在與美國的談判中，堅定維護本國工人及企業利益，並致力於於7月21日談判截止前達成協議。



3、特朗普宣布對多國實施對等關稅，市場避險情緒升溫，令美股日內承壓。道指收市跌279.13點，或0.63%，報44371.51點；標普500指數跌20.71點，或0.33%，報6259.75點；納指跌45.14點，或0.22%，報20585.53點。中國金龍指數下跌32點。日經期貨截至上午7時47分下跌117.5點。



4、美國財政部公布今年6月預算報告，期內關稅收入達272億美元，按年上升約3倍，令關稅收入成為聯邦政府第四大主要財政收入來源。另外，上半年關稅收入更突破1000億美元關，期內亦意外錄得財政盈餘。



5、美國總統特朗普回應記者提問時表示，不會解僱美聯儲主席鮑威爾。並重申對鮑威爾及利率的批評，稱其工作糟糕，且利率應該降低三個點。



6、中共中央政治局委員兼外交部長王毅於吉隆坡與美國國務卿魯比奧舉行首次面對面會談，標誌中美高層外交互動再現新進展。雙方就中美關係及國際熱點議題深入交換意見，會談氣氛被形容為「積極、務實及具建設性」。



7、央視旗下自媒體「玉淵潭天」發文指，作為全球第二大貿易國，以及許多主要經濟體的第一大貿易夥伴，美國的貿易政策變化引發各國擔憂，但這一輪關稅衝擊造成的各國對美出口波動，雖然看似激烈，但對全球貿易總量的影響相對有限。



8、外媒引述消息人士透露，華為正在研發新型人工智能(AI)晶片，期望可以取代英偉達及AMD的晶片產品。報道指，內地科企正就華為的新型晶片進行測試，只有少數公司會全面使用華為晶片。



9、香港財政司司長陳茂波表示，南韓創投及私募基金對投資香港的興趣日趨濃厚，但對香港創科及投資機遇、證券市場的發展和趨勢認識不足，未來會推動香港及亞洲不同經濟體多層次互動。





【焦點股】



外賣平台股：美團(03690)、阿里(09988)、京東(09618) 餐飲股：百勝中國(09987)、、蜜雪集團(02097)、茶百道(02555)等

- 內地外賣平台補貼大戰上周末重現，多間茶飲品牌發放「零元購」大額優惠券

- 美團單日即時零售訂單量超過1.5億，創新高



廣汽集團(02238)

- 料中期盈轉虧最多26億人幣，受車企減價戰影響



361度(01361)

- 第二季主品牌及童裝品牌零售額均增一成，電商平台增兩成



紫金礦業(02899)

- 料中期賺232億人幣升54%



中國神華(01088)

- 料中期利潤按年跌最多22%



中國中車(01766)

- 料中期盈利升最多80%



中國建材(03323)

- 料中期虧轉賺13.5億人幣



零跑汽車(09863)

- 單一最大股東集團杭州明昭沽460萬股



連連數字(02598)

- 炒完穩定幣概念啟抽水，折一成配股籌最多4億元



知行科技(01274)

- 折讓9%發新H股，籌最多2.4億元



多想雲(06696)

- 折讓15%授權認購新股，集資擬用於推廣抖音分銷渠道



千循科技(01640)

- 與路華證券戰略合作申請虛擬資產交易牌照



九方智投(09636)

- 料中期虧轉賺最多8.7億人幣



中國星(00326)

- 遭證監會指控股權高度集中





【油金報價】



紐約期油上升0.09%，報68.51美元/桶



布倫特期油上升0.11%，報70.44美元/桶



黃金現貨上升0.36%，報3368.02美元/盎司



黃金期貨上升0.55%，報3381.75美元/盎司