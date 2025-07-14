14/07/2025 15:06

【外圍經濟】日本85%家庭預期物價上漲，央行料將上調通脹預期

《經濟通通訊社14日專訊》據報道，日本央行有意在本月30日至31日的貨幣政策會議上，上調當前財年的通脹預期，反映出大米和更廣泛食品價格的持續上漲。該行調查顯示，85%家庭預計未來一年物價將上漲。



日本央行周一公布上述季度調查，這一數據略低於3月份調查的86.7%。調查還顯示，83.1%的家庭預計未來五年物價會上漲，高於3月份調查的83.5%。



數據顯示，隨著企業繼續通過漲價轉嫁原材料成本上漲，曾面對長期通縮的日本，民眾對未來價格走勢的看法正在發生變化。



據消息人士稱，近期通脹數據相當強勁，特別是由於大米價格上漲，推高了其他價格，如外出就餐的價格，通脹速度超出了央行的預期。(jf)