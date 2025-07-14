14/07/2025 13:19

【比特幣】比特幣首次突破12萬美元，美眾院即將審議加密幣立法

《經濟通通訊社14日專訊》比特幣價格周一（14日）亞洲時段延續漲勢，首次突破12萬美元，創下歷史新高。美國眾議院即將於當日開始審議一系列加密法案。



根據Coin Metrics的數據，比特幣價格當日上午一度達到121249.9美元。隨著更多資金流入比特幣ETF，比特幣上漲至新高。上周四（10日），比特幣ETF創下了2025年最大單日流入量，達到11.8億美元。



加密貨幣交易所BTSE首席運營官Jeff Mei在一份聲明中表示：「我們認為，比特幣的飆升是由長期機構買家推動的，這將在未來一兩個月將其推高至12.5萬美元。」



他補充說：「特朗普與歐盟、墨西哥和其他貿易夥伴的貿易爭端可能會在未來一周導致比特幣下跌，但比特幣的機構買家很可能會低估這種風險，並維持他們的立場，即比特幣長期來看仍將升值。」



投資者一直預計比特幣今年將創下新紀錄，因為企業債券加速了比特幣的購買熱潮，而美國國會料即將通過新的加密立法，進一步刺激比特幣熱潮。(jf)