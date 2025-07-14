14/07/2025 10:29

【聚焦數據】海關：上半年對一帶一路國家進出口同比增4.7%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》據海關總署統計，上半年，中國對共建「一帶一路」國家進出口11.29萬億元(人民幣．下同)，增長4.7%，佔進出口總值的51.8%，較去年同期提升0.9個百分點。其中，對東盟進出口3.67萬億元，增長9.6%。同期，對歐盟、韓國、日本等進出口都實現了增長。



*上半年機電產品出口增9.5%*



上半年，中國機電產品出口7.8萬億元，增長9.5%，佔出口總值的60%，較去年同期提升1.2個百分點。其中，與新質生產力密切相關的高端裝備增長超兩成，代表綠色低碳的「新三樣」產品增長12.7%。



*第二季進口轉增，石化等機械設備進口增速達兩位數*



隨著「兩重」「兩新」等政策持續發力，二季度進口轉為正增長。上半年，中國石化、紡織等機械設備進口增速都達到了兩位數，電子元件等關鍵零部件較快增長，原油、金屬礦砂等重要原材料進口量增加。



上半年，中國有進出口實績的外貿企業62.8萬家，歷史同期首次突破60萬家，較去年同期增加4.3萬家。其中，民營企業54.7萬家，進出口增長7.3%，佔進出口總值近6成。