14/07/2025 10:44

【關稅戰】海關：個別國家濫施關稅擾全球經貿，但中國有能力應對

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦發布會上表示，當前，個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來嚴峻挑戰，近期多個國際組織都下調了今年全球的貿易增速。儘管面臨外部不確定性，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓中國有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。



*上半年對非洲進出口增長14.4%*



他指出，面對單邊主義、保護主義，中國不斷擴大「朋友圈」，拉緊經貿合作紐帶，大力提振企業信心，共同應對外部環境的急劇變化。上半年，中國對190多個國家和地區進出口實現增長，貿易規模超過500億元人民幣的夥伴數量達到61個，比去年同期增加了5個。在對歐盟、日本、英國等傳統市場實現增長的同時，新興市場貢獻了更多的增量，上半年對非洲進出口1.18萬億元，增長14.4%，對中亞進出口3572億元，增長13.8%。「爬坡過坎，關鍵是提振信心」。最新一期中國海關貿易景氣調查結果顯示，出口企業和進口企業信心都連續兩個月回升。