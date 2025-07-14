14/07/2025 10:56

【聚焦數據】海關：上半年中國對歐盟平均每天進出口超150億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦發布會上表示，今年上半年，中國對歐盟進出口2.82萬億元(人民幣．下同)，同比增長3.5%，平均每天進出口超過150億元，相當於建交時一年的貿易值。



上半年，歐盟佔中國外貿總值的12.9%，穩居中國第二大貿易夥伴地位。上半年，中國對歐盟出口汽車零配件增長9.7%，從歐盟進口大型客車變速箱、車用柴油機分別增長了40.8%、65.2%。另一方面，消費市場深度對接。中歐同為全球重要消費市場，互為第一大消費品進口來源地。上半年，中國自歐盟進口醫療保健品、箱包、首飾等佔中國同類產品進口比重都超過了6成。中國對歐盟出口紡織服裝、家用電器、筆記本電腦都實現了較快增長。



在互聯互通領域，截至今年6月，中歐班列累計開行已突破11萬列，聯通了中國128個城市和歐洲229個城市，架起了中歐經貿往來的橋樑。在綠色發展領域，雙方的合作不斷加深，中國對歐盟出口風力發電機組、高壓變壓器都保持良好增勢。