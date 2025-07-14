14/07/2025 11:19

【關稅戰】海關總署：上半年對美出口降9.9%，進口降7.7%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦發布會上表示，上半年，中國對美國進出口總值2.08萬億元，同比下降9.3%。其中，出口1.55萬億元，下降9.9%，進口5303.5億元，下降7.7%。受美國所謂「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達到了20.8%。



*中美雙方團隊正加緊落實倫敦框架有關成果*



他表示，近期，日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。6月份進出口值從5月份不到3000億元，回升到超過3500億元，同比降幅也明顯收窄。中美經貿合作的本質是互利共贏。這既是全球化時代不可逆轉的歷史潮流，是產業鏈深度融合的客觀要求，也是兩國企業創新協同與民眾福祉提升的現實需要。



他並表示，據了解，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方願再次強調，日內瓦共識和倫敦框架來之不易，訛詐脅迫沒有出路，對話合作才是正道。希望美方繼續同中方相向而行，讓合作成為中美經貿的主旋律，推動全球貿易體系重回公平與開放的軌道，為全球經濟復甦和增長作出應有貢獻。