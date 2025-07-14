14/07/2025 16:48

《駐京專電》人行：至5月末科技創新貸款簽約合同達1.7萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就2025年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長鄒瀾在會上表示，今年5月，人民銀行再次推出一攬子金融政策措施，這其中有不少結構性貨幣政策工具，這些結構性政策措施已經在5月底前全部實施啟動。截至5月末，科技創新和技術改造貸款簽約合同金額達1.74萬億元(人民幣．下同)，企業隨時可以提款使用；截至6月末，銀行間市場已經有27家股權投資機構發行了科技創新債券累計超過150億元。



下一步，還將發揮好貨幣政策工具總量和結構的雙重功能，結構性貨幣政策工具將繼續堅持聚焦重點、合理適度、有進有退的原則，在支持金融五篇大文章的基礎上，突出支持科技創新、提振消費等主線，進一步提升對促進經濟結構調整轉型升級、新舊動能轉換的效果。