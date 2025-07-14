14/07/2025 18:34

OSL推機構數位資產方案2.0，聚焦牌照升級、穩定幣等服務

《經濟通通訊社14日專訊》本港持牌虛擬資產交易所的數字資產平台牌照OSL表示，截至6月底，機構業務已涵蓋香港逾500間持牌虛擬資產機構客戶，涵蓋中資頭部券商、全球網絡券商、對沖基金及家族辦公室等主流機構。



OSL今公布「OSL機構數位資產方案2.0」，將專為產業金融機構合規、安全、高效邁入數位資產新時代，聚焦牌照升級、穩定幣、RWA及代幣化，四大核心模組一站式服務，賦能機構夥伴在香港Web3新政下的戰略落地與全球拓展。



OSL商務長張英華表示，隨著香港Web3政策宣言2.0的發布，頭部金融機構正加速數字資產業務布局。OSL結合開放式公鏈生態，讓中資機構輕鬆實現牌照升級、穩定幣、RWA及代幣化等四大業務的戰略升級，搶佔Web3融合時代的巨大機遇。(rh)