14/07/2025 19:24

《再戰明天》中國公布第二季GDP等數據，美國公布CPI

《經濟通通訊社14日專訊》中國公布第二季GDP等數據，及美國公布CPI，料為周二（15日）市場焦點。



*里奇蒙聯儲總裁發表演講，歐元區公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表演講。英倫銀行總裁貝利和財政大臣里夫斯在倫敦市長官邸晚宴發表演講。上海合作組織成員國外長理事會會議舉行，上合組織其他成員國外長和上合組織常設機構負責人將與會，其中印度外長蘇杰生將結合與會訪華。周二本港時間5:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的聽證會上做介紹性發言。晚上9:15pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美聯儲主辦的會議致歡迎辭。



數據方面，周二10:00am（本港時間．下同），中國公布第二季國內生產總值，年率升幅料由5.4%收窄至5.1%，經季節調整季率升幅料由1.2%收窄至0.9%，年初至今年率升幅料由5.4%收窄至5.3%；6月工業生產年率升幅料由5.8%收窄至5.6%，年初至今年率升幅料由6.3%收窄至6.2%；6月零售銷售年率升幅料由6.4%收窄至5.2%，年初至今年率升幅料維持於5%；6月失業率料維持於5%。5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率升幅料由0.8%擴大至2.1%，經季節調整月率料由下滑2.4%改善至升0.7%。8:30pm，美國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%，經季節調整料由326.85升至327.82；7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負16收窄至負9.6。



此外，明日賽目科技(02571)將有基石投資者持股解禁。



另美國周三（16日）公布6月生產價格指數(PPI)、周四（17日）公布6月零售銷售數據。(wa)