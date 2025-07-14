14/07/2025 09:20

【穩定幣】許正宇:首階段僅發少量牌照，下階段研ETF代幣化

《經濟通通訊社14日專訊》《穩定幣條例》將於8月1日生效，財經事務及庫務局局長許正宇接受電視台訪問時表示，首階段只會發出少量穩定幣牌照。



許正宇表示，穩定幣應用場景相信以跨境支付為主，因為很多發展中國家本幣本身有如滙率波動、本地通脹問題，令當地人或外來投資者不太願意持有；此外，當地金融體系可能存在各種不同情況，經過當地金融體系做支付，可能令一些投資者有顧慮。



*以跨境支付為主，因投資者對持有本幣存顧慮*



他認為，以區塊鏈技術為基礎並與法定貨幣掛鈎的穩定幣有助解決相關問題，亦能提升經濟及資金鏈流轉的效率。至於能否發行人民幣穩定幣，他稱，法例沒有限制掛鈎幣種，但若涉及其他地區貨幣則有可能要再商討。



金融資產「代幣化」方面，許正宇認為，繼代幣綠債後，下一步期望延伸至交易所買賣基金(ETF)金屬等商品交易亦可以研究以代幣支付。



據內媒報道，內地有逾40家企業準備申請香港穩定幣牌照。(rh)