14/07/2025 11:43
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息創8周高位
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報1.14857厘，升6.666基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.90214厘，升5.357基點。
隔夜息報0.2厘，升11.065基點，是5月8日後最高；一周及兩周拆息分別升9.25基點及11基點，至0.42107厘及0.64714厘。長息方面，六個月拆息升5.971基點，報2.49429，一年期則跌0.375基點，至2.92411厘。
港元匯價今日在7.8497-7.8501之間上落，最新報7.8499。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.2厘，升11.065基點，是5月8日後最高；一周及兩周拆息分別升9.25基點及11基點，至0.42107厘及0.64714厘。長息方面，六個月拆息升5.971基點，報2.49429，一年期則跌0.375基點，至2.92411厘。
港元匯價今日在7.8497-7.8501之間上落，最新報7.8499。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.2
|+11.065
|一周
|0.42107
|+9.25
|兩周
|0.64714
|+11
|一個月
|1.14857
|+6.666
|兩個月
|1.63649
|+9.5
|三個月
|1.90214
|+5.357
|六個月
|2.49429
|+5.971
|一年
|2.92411
|-0.375
資料來源：香港銀行公會