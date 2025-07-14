14/07/2025 11:43

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.2 +11.065 一周 0.42107 +9.25 兩周 0.64714 +11 一個月 1.14857 +6.666 兩個月 1.63649 +9.5 三個月 1.90214 +5.357 六個月 2.49429 +5.971 一年 2.92411 -0.375

《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報1.14857厘，升6.666基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.90214厘，升5.357基點。隔夜息報0.2厘，升11.065基點，是5月8日後最高；一周及兩周拆息分別升9.25基點及11基點，至0.42107厘及0.64714厘。長息方面，六個月拆息升5.971基點，報2.49429，一年期則跌0.375基點，至2.92411厘。港元匯價今日在7.8497-7.8501之間上落，最新報7.8499。資料來源：香港銀行公會