14/07/2025 10:14

《真知灼見－溫灼培》關稅不明朗或限制外幣表現

《真知灼見》在過去的周末，美國總統特朗普宣布將對歐盟和墨西哥徵收30%的「對等關稅」，並計劃於8月1日開始執行。同時，他警告其他國家，若希望降低關稅率，必須在此期限前與美國達成協議。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將採取雙管齊下的策略應對此事，一方面將繼續與美方進行談判，另一方面會準備相應的反制措施。據了解，歐盟已經制定了兩個反制方案，第一個方案針對美國的50%鋼鋁關稅，總額達210億歐元的美國進口產品已經擬定，但為了不影響現與美國的談判氛圍，尚未實施；第二個方案則是針對特朗普的對等關稅，涵蓋720億歐元的美國進口貨物。歐盟警告，如果最終談判失敗，這兩項反制措施將會啟動。



*不要質疑特朗普推對等關稅的決心*



根據上周特朗普政府寄給25個國家的通知函顯示，除了菲律賓享有較低的20%關稅率外，其餘國家的關稅率皆在25%或以上，其中日本和歐盟的關稅率更分別高達25%及30%。由於美國政府正面臨嚴重的財政短缺，而根據剛通過的《大而美法案》，企業及個人入息稅的減稅部分又將被延伸，這使得特朗普政府更需要尋找資金用以填補財赤，所以對於特朗普推動對等關稅的決心，實在是不容質疑。當然，隨著8月1日的臨近，未來是否會有更多國家的關稅率會因通過談判而降低，這一可能性確實存在。然而，根據目前的關稅水平，美國的通脹率料難免會被推升，而美國經濟亦將難免會被衝擊，料這將會使未來的環球投資前景變得不明朗。



*留意本周美國通脹數字*



本周二（15日）美國將公布6月CPI通脹數字，市場估計核心通脹率按月及按年將分別上升0.3%及3%（5月為2.8%）。若屬實，料將使聯儲局更難減息，使本月底31日的議息會上減息機會更加渺茫。然而，考量到關稅對經濟帶來的衝擊，以及在債務上限被打破後，特朗普政府面臨的資金短缺問題，可能需要大規模發債，在這種情況下，聯儲局是否需要配合，以降低政府發債成本並改善經濟狀況，這一可能性亦不容忽視。由於聯儲局8月無議息會，待到關稅對經濟的衝擊浮現，及特朗普政府準備就緒發債，相信屆時儘管面臨較高的通脹率，聯儲局於9月減息的機會相信依然存在。



*外幣市場料轉觀望*



面對關稅帶來影響的不確定性，美匯指數似乎在96.50水平暫時找到了強大支持。反觀歐元，從年初至今，歐元兌美元升了13%，對日圓亦升了5.5%。值得注意是，自1992年9月以來，歐元兌日圓的最高點為去年7月的175.9，與目前的1歐元兌171.97日圓水平相距不遠。換言之，倘若日圓未能對美元升值，料歐洲央行對歐元獨升會有異議。當歐元和日圓都難升，相信美元也跌不到哪裏。未來兩周，相信市場會以觀望為主，就讓我們密切留意關稅發展。今早於亞洲市場所見，歐元報1.1686美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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