14/07/2025 14:57

【ＡＩ】調查：逾半港生認同懂AI職場顯優勢，八成憂增求職難度

《環富通基金頻道14日專訊》CFA協會最新發布《2025年全球畢業生就業前景調查》，顯示香港畢業生不僅對投身職場充滿信心，更重視持續進修與技能提升，裝備自己以應對職場所需，並且亦越來越認識到AI將在未來職場中扮演的重要角色。



*近九成港生對就業前景樂觀，金融和STEM成首選*



本年調查於今年3月28日至4月22日期間進行，共訪問9023名年齡介乎18至25歲、正在攻讀或已於過去三年內畢業取得學士或以上學位的受訪者。調查市場涵蓋印度、新加坡、加拿大、美國、墨西哥、巴西、英國、西班牙、沙地阿拉伯、中國內地及香港。



調查發現，87%的香港畢業生對自身就業前景充滿信心，高於全球平均水平(81%)，並與去年相若。在行業偏好上，金融服務仍是香港畢業生的首選，有46%受訪者表示對金融行業有信心，較2024年的28%大幅上升。STEM（科學、技術、工程與數學）領域也見增長，22%的香港畢業生對STEM職位有信心，去年僅為6%。在全球層面，金融和STEM亦是各地畢業生首選行業，與香港情況相符。



此外，90%的香港畢業生表示了解僱主需求，高於全球平均83%。在他們看來，最能提升競爭力的三大技能依次為軟技能(66%)、AI技能(56%)與量化分析能力(50%)。相比之下，人脈關係（2025年：27%；2024年：34%）及實習經驗（2025年：17%；2024年：34%）的重要性與往年有所下降，顯示畢業生更重視可量化的實務能力。



*AI成建立職場信心重要來源*



AI技能已成為建立職場信心的重要來源。56%的香港畢業生認為掌握AI技能能在職場上帶來競爭優勢，顯著高於全球平均的40%。完成學士學位後，96%的香港畢業生對自己使用AI工具的能力充滿信心（全球：88%）。他們也更傾向於選擇提供AI培訓、且可自主安排培訓進度的職位（香港：65%；全球：49%）。



儘管香港畢業生充滿信心，他們同樣意識到AI與自動化帶來的挑戰。82%的受訪者認為AI和自動化將增加求職難度，遠高於全球平均的67%及去年香港的66%。在求職過程中，AI篩選系統(22%)與AI/自動化帶來的顛覆(21%)是他們最關注的兩大議題。相比之下，全球畢業生更擔心所學專業領域的就業機會匱乏(15%)，而香港僅排第四（2025年：13%），但仍然較去年（2024年：8%）有所上升。



*近七成認同專業認證比研究生學位更具職場競爭力*



專業認證持續受到高度重視，98%的香港畢業生認為進修與取得研究生學位或專業資格對職涯發展至關重要。其中，67%受訪者認為專業認證比研究生學位更具價值，高於全球平均60%。與全球相比，香港畢業生完成學士學位課程後更有可能選擇繼續攻讀研究生學位或考取專業認證（香港：36%；全球：26%），並較少選擇直接就業（香港：30%；全球：40%）。(hl)