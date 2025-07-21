14/07/2025 12:00

【ＡＩ】朗毅機器人獲數千萬元天使輪融資，英諾天使基金領投

《經濟通通訊社14日專訊》據內媒報道，朗毅機器人近期順利完成數千萬元人民幣天使輪融資。本輪融資由知名投資機構英諾天使領投，嘉道資本跟投，老股東奇績創壇持續加注。



所獲資金將重點用於具身導航模組的量產與技術升級、空間智能算法的持續迭代與數據積累，以及與人形機器人廠商的生態共建，進一步加速自主導覽、安防巡檢、工業操作、商場服務、家庭陪伴和養老看護等場景的機器人規模化落地。



天眼查顯示，朗毅機器人成立於2020年，位於湖北省武漢市，是一家以從事專用設備製造業為主的企業。專注於AGI機器人空間智能技術研發，核心團隊累計十餘年算法沉澱，推出全球首款面向人形機器人的「具身導航模組」。(jq)