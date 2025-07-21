14/07/2025 14:25

【ＡＩ】月之暗面發布Kimi K2開源模型，試圖奪回市場地位

《經濟通通訊社14日專訊》人工智能大模型初創公司--月之暗面近日發布一款名為Kimi K2的開源MoE架構基礎模型，意圖在日益激烈的國內AI市場競爭中重奪領先地位。



月之暗面官微在上周五（11日）深夜的一篇文章中表示，這款模型的總參數高達1萬億，並具備更強代碼能力，更擅長通用Agent任務。在多項基準性能測試中均取得開源模型中的SOTA（先進水平）成績，展現出在代碼、Agent、數學推理任務上的領先能力。



資料顯示，月之暗面由清華大學畢業生楊植麟於2023年創立，是中國人工智能初創「六小龍」公司之一，並得到阿里巴巴等互聯網巨頭的支持。該公司在2024年因推出具備長文本分析和AI搜索功能的Kimi模型而迅速走紅，吸引大量用戶關注。



不過，隨著競爭對手深度求索(DeepSeek)今年初推出低成本、高性能模型R1並重塑全球AI市場格局，月之暗面的市場表現有所下滑。



追蹤人工智能產品表現的「AI產品榜」網站數據顯示，Kimi在6月的國內web端訪問量（不含App）榜單中排名第10，落後於DeepSeek、納米AI、豆包、通義等產品。(jq)