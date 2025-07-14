14/07/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升104點子，報7.1606

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1491，較上個交易日跌16點子，止兩連升，較市場預測偏強仍超250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開104點子，報7.1606，上個交易日即期匯率收盤報7.1710。



交易員稱，特朗普本輪對歐盟、墨西哥加碼關稅威脅間接降低了中國的直接出口壓力。人民幣中間價近期保持偏強，政策信號明確，操作上應考慮逢高結匯中間價。



特朗普威脅從8月1日起對來自這歐盟和墨西哥的進口商品徵收30%的關稅，此外特朗普周日還表示，如果美聯儲主席鮑威爾下台將是一件大好事，這再次威脅到美聯儲的獨立性，因為他一直呼籲美聯儲降息。



ING集團最新報告則認為，若鮑威爾在任期結束前被免職或下台，市場對美聯儲獨立性減弱的定價，可能導致美債曲線急劇變陡，並給美元帶來比「解放日」更有害的組合，歐元、日元和瑞士法郎則有望受益。(jq)