14/07/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升17點子報7.1693，創逾一周新高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1693，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，三連升，創7月4日以來逾一周新高，全日在7.1606至7.1719之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升54點子，報7.1689。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1491，較上個交易日跌16點子，止兩連升，較市場預測偏強仍超250點。



交易員指出，中間價仍保持偏強，接下來還需重點關注美國經濟數據表現，若通脹依舊偏強，美聯儲降息延後，美元將重新獲得提振。



滙豐銀行最新觀點指出，除非中美貿易戰休戰破裂，否則在緩慢的「去美元化」和中國人行對人民幣匯率進一步走強的容忍度不斷提高的背景下，人民幣的上行趨勢將延續。



*人行：不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢*



人民銀行副行長鄒瀾今日在國新辦記者會上表示，中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢，並重申人行將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(jq)