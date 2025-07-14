14/07/2025 10:00

【數據前瞻】機構料中國次季GDP增5.1%，關稅戰中穩住陣腳

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局將於明日公布第二季GDP數據，《路透》對近70家機構的調查預估中值顯示，今年二、三、四季度中國經濟料分別增長5.1%、4.5%、4%，均較4月調查時的4.7%、4.3%、3.8%有所上修；全年料同比增長4.6%，明年進一步放緩至4.2%。4月時機構預估今明兩年GDP增長率分別為4.5%、4.2%。



*麥格理：內需仍弱，經濟增長是「通縮的、無盈利的」*



麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊稱，今年前五個月的經濟數據顯示，「貿易戰2.0」對中國經濟的影響非常有限。中國經濟表現與2024年幾乎一致，「雙軌增長」模式仍在持續。所謂「雙軌增長」是指製造業/出口強勁，同時消費/房地產疲弱。他認為，如果出口/製造業保持穩定，中國就無需採取太多行動；但如果由於高關稅或美國經濟急劇放緩導致出口/製造業大幅下滑，中國將不得不推出大規模的房地產刺激政策以提振內需。



他並認為，受製造業/出口帶動，上半年中國經濟增速可能超過5%。但由於內需仍弱，這種增長是「通縮的、無就業的、無盈利的」。



*花旗：料政治局會議可能繼續觀望模式*



花旗對中國出口高頻數據的追蹤結果顯示，過去一周對美國出口可能有所回落，整體貨物吞吐量在進入7月後出現季節性放緩，但整體走勢仍保持穩定，預計7月出口可能仍將展現出一定韌性。花旗稱，「鑑於當前經濟增長基調平穩，採取周期性政策的可能性較低，（通常7月底召開的中央政治局會議上）決策者可能繼續觀望模式」。(sl)