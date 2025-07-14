14/07/2025 13:39

【聚焦數據】中國6月稀土出口按月增32%，按年增60%

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署數據顯示，中國6月稀土出口較前月增長32%，這或表明上個月達成的恢復稀土出口的協議正在取得成效。



中國是全球最大的稀土生產國。中國海關總署的數據顯示，6月稀土出口量為7742.2公噸，高於5月的5864.6公噸，比上年同期的4829噸高出60%。今年上半年，中國累計出口稀土32569.2噸，上年同期為29095.2噸。



*中國6月大豆進口量創單月新高*



另外，《路透》根據海關總署數據計算，中國6月的大豆進口量創單月歷史新高，主要原因是來自第一大大豆供應國巴西的裝運量激增。船運數據提供商 Kpler 的數據顯示，6月中國從巴西進口了973萬噸大豆，而從美國進口的大豆總量僅為72.4萬噸。官方原產地數據預計將於7月20日公布。



作為全球最大的大豆買家，中國6月進口了1226萬噸大豆，比上年同期的1111萬噸增長了10.35%；與5月的4660萬噸相比增長了7.1%。今年上半年，中國共進口大豆4937萬噸，同比增長1.8%。



*中國6月原油日進口量創近兩年高*



中國6月原油進口量反彈，達2023年8月以來的最高日進口量。海關總署數據顯示，中國6月進口原油4989萬噸，相當於每日1214萬桶。與5月份的4660萬噸相比，6月進口原油增長了7.1%，較2024年6月則增長了7.4%。諮詢公司表示，因煉油廠增加了產量，且來自沙特阿拉伯和伊朗的進口量增加。



數據又顯示，中國6月成品油出口量同比下降0.7%，至5335萬噸。同時，包括管道天然氣和液化天然氣在內的天然氣進口量同比下降7.8%，至1055萬噸。



*中國6月煤炭進口量創逾兩年低*



此外，數據顯示，中國6月煤炭進口量3304萬噸，為2023年2月以來最低，比去年同期下降了26%，與5月相比也下降了8%。中國6月煤炭進口量降至兩年多來最低水平，因國內煤礦增產以替代低品級進口煤炭。今年上半年，煤炭進口量為2.217億噸，同比下降11%。與此同時，中國1-5月煤炭產量同比增長6%。(sl)



