14/07/2025 15:10

【聚焦數據】6月社會融資規模增4.2萬億元，大勝預期

《經濟通通訊社14日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，2025年上半年社會融資規模增量累計為22.83萬億元（人民幣．下同），比上年同期多4.74萬億元。按上月人行公布的前五個月社會融資規模增量累計為18.63萬億元計算，6月社會融資規模增4.2萬億元，大勝預期的3.65萬億元，比5月的2.29萬億元多增1.91萬億元。



*政府債券淨融資7.66萬億元，同比多4.32萬億元*



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.74萬億元，同比多增2796億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少638億元，同比多減558億元；委託貸款減少513億元，同比少減404億元；信托貸款增加1443億元，同比少增1655億元；未貼現的銀行承兌匯票減少557億元，同比少減1808億元；企業債券淨融資1.15萬億元，同比少2562億元；政府債券淨融資7.66萬億元，同比多4.32萬億元；非金融企業境內股票融資1707億元，同比多493億元。(sl)