14/07/2025 15:10

【聚焦數據】6月新增人民幣貸款2.24萬億元，大勝預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，上半年人民幣貸款增加12.92萬億元（人民幣．下同），按上月公布的首五個月人民幣貸款增加10.68萬億元計算，6月新增人民幣貸款2.24萬億元，大勝預期的1.8萬億元，並較5月的6200億元大增1.62萬億元。



上半年，分部門看，住戶貸款增加1.17萬億元，其中，短期貸款減少3億元，中長期貸款增加1.17萬億元；企（事）業單位貸款增加11.57萬億元，其中，短期貸款增加4.3萬億元，中長期貸款增加7.17萬億元，票據融資減少464億元；非銀行業金融機構貸款增加331億元。



6月末，本外幣貸款餘額272.57萬億元，同比增長6.8%。月末人民幣貸款餘額268.56萬億元，同比增長7.1%。



6月末，外幣貸款餘額5609億美元，同比下降10.6%。上半年外幣貸款增加188億美元。



*6月人民幣存款大增3.21萬億元*



上半年，人民幣存款增加17.94萬億元，按上月公布的前五個月人民幣存款增加14.73萬億元計算，6月人民幣存款大增3.21萬億元，5月為增加2.18萬億元。



其中，住戶存款增加10.77萬億元，非金融企業存款增加1.77萬億元，財政性存款增加1.25萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.55萬億元。



6月末，本外幣存款餘額327.46萬億元，同比增長8.6%。月末人民幣存款餘額320.17萬億元，同比增長8.3%。



6月末，外幣存款餘額1.02萬億美元，同比增長21.7%。上半年外幣存款增加1655億美元。(sl)