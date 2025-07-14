14/07/2025 15:19

【聚焦數據】6月末社會融資規模存量430萬億元，增8.9%

《經濟通通訊社14日專訊》據中國人民銀行初步統計，2025年6月末社會融資規模存量為430.22萬億元（人民幣．下同），同比增長8.9%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為265.22萬億元，同比增長7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.22萬億元，同比下降26.6%；委託貸款餘額為11.18萬億元，同比持平；信託貸款餘額為4.45萬億元，同比增長5.5%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.08萬億元，同比下降7.4%；企業債券餘額為33.13萬億元，同比增長3.5%；政府債券餘額為88.74萬億元，同比增長21.3%；非金融企業境內股票餘額為11.89萬億元，同比增長2.9%。



從結構看，6月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.6%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.6%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比低0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.7%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比20.6%，同比高2.1個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.1個百分點。(jq)