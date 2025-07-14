14/07/2025 16:18

《駐京專電》人行：中美貨幣政策周期錯位將改善，中美利差趨收窄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就2025年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長鄒瀾在會上表示，市場普遍預期美聯儲下半年重啟降息。主要發達經濟體處於降息周期，市場對美聯儲重啟降息的預期升溫，中美貨幣政策周期的錯位將得到改善，中美利差趨於收窄。



鄒瀾表示，國內經濟進一步回穩向好。一季度GDP同比增長5.4%，開局良好。4月25日中央政治局會議對經濟工作作出了重要部署，中國經濟將延續高質量發展的態勢。國際收支基本平衡。2024年經常帳戶順差與GDP之比為2.2%，處於合理均衡區間。中國金融市場穩定運行，對外開放穩步推進，人民幣資產保持吸引力，跨境資本雙向有序流動。今年前5個月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入大概1000億美元。



*上半年貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比升至約30%*



他並指，外匯市場建設取得長足進步。市場參與者更加成熟，交易行為更加理性，市場韌性顯著增強。上半年，企業套期保值率和貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比均提升至30%左右，企業應對外部衝擊的能力明顯提升。