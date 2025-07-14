14/07/2025 15:47

《駐京專電》人行：上半年新增貸款主要投向製造業等重點領域

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》人民銀行數據顯示，上半年人民幣貸款增加12.92萬億元（人民幣．下同），按上月公布的首五個月人民幣貸款增加10.68萬億元計算，6月新增人民幣貸款2.24萬億元，大勝預期的1.8萬億元，並較5月的6200億元大增1.62萬億元。



國新辦今日就2025年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行調查統計司司長閆先東表示，從行業投向看，上半年貸款行業結構持續優化，新增貸款主要投向製造業、基礎設施業等重點領域。具體看6月末，製造業中長期貸款餘額同比增長8.7%，上半年增加9207億元；基礎設施業中長期貸款餘額同比增長7.4%，上半年增加2.18萬億元。



他表示，信貸總量保持平穩增長。6月末，金融機構人民幣各項貸款餘額為268.56萬億元，同比增長7.1%。上半年，人民幣各項貸款新增12.92萬億元，顯示金融體系對實體經濟信貸支持保持較高水平。



*5月末科技貸款餘額43.3萬億元，同比增長12%*



他並表示，5月末，金融「五篇大文章」（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融）貸款餘額103.3萬億元，同比增長14%。科技貸款餘額43.3萬億元，同比增長12%，其中，科技型企業貸款餘額22.5萬億元，科技相關產業貸款餘額32.8萬億元。「大家可能會注意到，科技貸款餘額低於子項貸款餘額之和，是因為我們在匯總金融『五篇大文章』數據時剔除了子類間的重複，精準體現金融『五篇大文章』的工作成效」。5月末，綠色、普惠、養老、數字貸款同比分別增長27.4%、11.2%、38%和9.5%，增速均高於同期各項貸款增速。此外，融資可得性明顯提升。服務企業和個人共計7839萬戶，比上年同期增加588萬戶；其中，服務企業440萬戶，比上年同期增加25萬戶。