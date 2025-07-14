14/07/2025 15:53

【聚焦人幣】人行：中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就2025年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長鄒瀾在會上表示，中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢。人民銀行的匯率政策立場是清晰和一貫的，將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



*中國金融市場展現出較強韌性*



他指出，近期，美國經濟增速有所放緩，但物價水平仍然高於美聯儲的目標水平，關稅政策又進一步增加了美國通脹走勢的不確定性，影響美聯儲降息節奏和路徑。美元指數、美債收益率波動加大，對全球金融市場都產生了一定溢出效應。美元指數由年初的109上方跌至了目前的97附近，跌幅達到11%。10年期美債收益率一度攀升到4.8%上方，創2023年12月以來高點，而最近有所回落，目前運行在4.4%左右。相比較而言，中國金融市場展現出較強韌性，運行總體平穩。人民幣對美元匯率4月初有所波動，隨後很快企穩。特別是5月中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布以來，人民幣對美元匯率雙向浮動，穩定運行在7.2元下方。



他又指，影響匯率的因素是多元的，比如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、風險事件等。當前，美元走勢仍然有不確定性，但中國國內基本面持續向好，人民幣匯率保持雙向浮動、基本穩定具有堅實的基礎。