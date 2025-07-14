14/07/2025 16:31

【數據解讀】機構：信貸有所復甦，進一步降息降準緊迫性不高

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行最新數據顯示，6月新增人民幣貸款及社融均高於預期，分別達2.24萬億元及4.2萬億元；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增8.3%亦優於預期，狹義貨幣供應量(M1)同比則增4.6%。《路透》認為，這顯示此前寬鬆政策效果逐步顯現，不過可持續性仍待觀察。人行副行長鄒瀾同日表示，貨幣政策支持實體經濟的效果是「比較明顯的」，將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策。



大華銀行中國環球金市部總監周石磊稱，6月金融數據看起來比較好，信貸有所復甦，後續還要繼續觀察。目前來看暫時進一步降息降準的緊迫性不高，人行可能還需關注美聯儲後續動作。對債市來說，對此應該已有預期，市場反應較為平靜。考慮到最近收益率已經上行不少，後面需要更加關注資金面和股市走向。



*澳新銀行：企業信貸需求能否替換政府需求是關鍵*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，總體金融數據強於預期，反映了前兩個月波動屬於季節性影響。從存量增速看，社融、M2繼續反彈，政府融資推動信貸需求平穩增長，因同比低基數住戶貸款不錯。從M1增速看，企業活期存款大幅增加，反映了城投化債和出口產業鏈強勢對存款的影響。未來幾個月，企業信貸需求能否替換政府需求成為關鍵。預計三四季度總體還是稍有回落。進一步寬鬆暫時必要性不大，仍要等待美聯儲先開啟降息。(sl)