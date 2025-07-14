14/07/2025 10:54

《匯海威言－毛偉廉》關稅戰升溫，黃金避險熱度再飆

《匯海威言》隨著特朗普政府在關稅談判上與多國無進展，距離新一輪關稅措施的實施日期日益逼近，市場憂慮持續升溫。全球通脹升溫、供應鏈與經濟增長面臨更嚴峻挑戰，避險需求顯著上升，推動金價可能再次挑戰新高。受此憂慮影響，預計環球股市及美元普遍走弱，投資者情緒轉趨謹慎。



隨著8月1日的關稅實施期限逼近，特朗普政府將對多國商品加徵高額關稅，具體包括：



－對巴西商品加徵50%關稅

－對歐盟、墨西哥、加拿大商品加徵30%關稅

－對日本、南韓商品加徵25%關稅

－對越南商品加徵40%關稅

－對泰國、馬來西亞商品加徵25%至36%關稅

－進口美國的銅製品將統一徵收50%關稅



值得關注的是，7月14日為歐盟對美國報復性關稅暫停期的結束日，歐盟是否延長暫停仍不明朗，一旦選擇不延長，全球貿易局勢恐進一步惡化。截至目前，各國與美方的關稅談判均陷入僵局。供應鏈混亂及經濟增速下滑的憂慮，已驅動避險資金流向黃金，金價可能在短期內挑戰每盎司3500美元的歷史高位。



*政治壓力升高，特朗普或在最後一刻讓步*



儘管特朗普對關稅實施態度堅定，但筆者認為特朗普仍可能在8月1日前調整政策立場，不排除「TACO」現象重現的可能性，原因如下：



－最新民調顯示，關稅爭議導致其支持度降至第二任期內的低谷。

－「對等關稅法案」在國會僅以1票之差勉強通過，凸顯共和黨內部分歧。

－若繼續強硬推進關稅政策，恐影響明年中期選舉選情與經濟信心。



因此，若特朗普釋出軟化訊號，避險情緒或迅速降溫，金價也可能出現顯著短期回調。投資者宜密切關注政策動向，以調整資產配置策略。



*黃金技術分析：市場避險需求升溫，金價挑戰關鍵阻力位*



受關稅戰升溫與中東局勢持續緊張影響，預期本周金價延續上行趨勢。現貨黃金於上周五（11日）收報每盎司3355美元，日線圖顯示目前金價仍於「敏感三角形」型態內游走。技術面來看，若突破三角形上方阻力位3425美元，金價有望再度挑戰歷史高位3500美元；下方則以3300美元作為短期支撐位，是防守關鍵。



中國人民銀行於上周一（7日）公布了6月最新黃金儲備數據，內容如下：



黃金儲備總量：7390萬盎司（約2298.55噸）

按月增幅：較5月底增加7萬盎司



中國央行已連續第八個月增持黃金，從這個報告顯示，在全球經濟與地緣政治風險日益升高的情況下，央行持續將黃金視為戰略性儲備資產，以強化資產安全與儲備多元化。此政策方向亦與世界黃金協會最新調查結果互相呼應。調查指出，全球多數央行仍對黃金的避險與保值功能抱持高度信心，並持續提升其在國際儲備中的比重，反映出黃金地位穩步提升。基於此趨勢發展，也印證了筆者對黃金長線走勢持續看漲的觀點。



*本周重要美國經濟數據*



周二（15日）

6月按年CPI，預測是2.6%，前值是2.4%。



周四（17日）

6月按月零售銷售，預測是+0.2%，前值是-0.9%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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