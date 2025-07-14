14/07/2025 08:31

【穩定幣】英倫銀行行長貝利警告：大型銀行不要發行穩定幣

《經濟通通訊社14日專訊》英倫銀行行長貝利周日（13日）警告，全球最大的幾家銀行不要發行自己的穩定幣。



貝利表示，他更希望銀行提供傳統貨幣的數位版本，即所謂的代幣化存款，而非穩定幣。貝利還警告，穩定幣可能會將資金從銀行系統中抽走，從而減少可用於放款的資金。



其他央行官員也認同貝利的擔憂，他們呼籲制定與銀行類似的法律來監管穩定幣公司。他們擔心穩定幣崩盤的風險，以及巨額資金在正規銀行體系之外流動的可能性。



貝利亦暗示，他不希望英國採用央行數位貨幣(CBDC)，也就是數位英鎊。他表示，英國朝著存款數位化的方向發展會更為合理。(rc)