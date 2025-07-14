14/07/2025 10:00

【ＡＩ】黃仁勳：美國應降低對他國依賴，將技術製造業遷回本土

《經濟通通訊社14日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳表示，美國把技術製造業重新工業化的計劃完全正確。



他在受訪時表示，美國應當在製造業領域加大投資，目前產業中恰恰缺失這一完整環節。他認為製造事物的熱情、技能與工藝，對於一個穩定的社會來說意義重大，能讓人們無需獲得物理學博士學位，也能創造美好的生活和出色的職業生涯。



他指出：「打造豐富的產業和製造業生態系統，一方面能讓美國變得更強大，另一方面也能降低我們對其他國家的依賴。」



AI方面，黃仁勳表示，AI帶來的正面影響將是壓倒性的。雖然可能會造成一些危害，但當危害發生時，全世界會立即著手解決。(rc)