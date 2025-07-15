15/07/2025 17:32

《外圍焦點》美國公布CPI，美聯儲理事發表講話

《經濟通通訊社15日專訊》美股三大指數昨日先跌後升，美國總統特朗普上周末威脅對歐盟和墨西哥額外徵收30%關稅，導致投資者趨向審慎。市場同時關注美股陸續公布的第二季度業績，以及美國6月消費者價格指數(CPI)數據。道指收市升88.14點或0.20%，報44459.65點；標普500指數升8.81點或0.14%，報6268.56點；納指升54.80點或0.27%，報20640.33點。港股方面，恒生指數收市報24590，升386點或1.6%，成交2884億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美聯儲主辦的會議致歡迎辭；16日凌晨12:45am，美聯儲理事巴爾發表講話。2:45am，波士頓聯儲總裁柯林斯在全美商業經濟協會第22屆年度經濟測定研討會發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率升幅料由0.8%擴大至2.2%，經季節調整月率料由下滑2.4%改善至升1%。今晚8:30pm，美國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%，經季節調整料由326.85升至327.82；7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負16收窄至負9.2。



在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通(US.JPM)等。(wa)