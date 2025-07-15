15/07/2025 10:46

【關稅戰】歐盟敲定第二批對美關稅反制清單，價值720億歐元

《經濟通通訊社15日專訊》隨著跨大西洋貿易緊張局勢加劇，歐盟已敲定第二份對美關稅反制清單，涵蓋價值720億歐元（約合840億美元）的美國商品，其中包括波音飛機、汽車和波本威士忌等重要美國商品。



根據媒體獲得的這份長達206頁的反制清單，歐盟擬加征關稅的美國商品還包括機械設備、化工和塑料制品、醫療器械、電氣設備、葡萄酒及其他農產品。



該清單原計劃針對價值950億歐元的美國商品，但在與企業和成員國磋商後被削減。歐盟成員國仍需批準該清單，方可實施。



美國總統特朗普4月初宣布對歐盟多數商品加征20%的對等關稅，該稅率隨後被暫時下調至10%，為貿易談判留出空間。特朗普政府還對汽車和汽車零部件加征25%的關稅。(jf)