15/07/2025 16:07

【ＡＩ】郭明錤：蘋果明年下半年推摺疊機，將採用三星顯示器

《經濟通通訊社15日專訊》蘋果分析師郭明錤發文稱，為確保能在2026年下半年量產摺疊iPhone，蘋果決定放棄自家方案，改為採用三星顯示器(SDC)的無摺痕顯示器設計方案。



這一決策將使與SDC合作緊密的供應商受益，其中Fine M-Tec作為SDC顯示器金屬板供應商成為最大受益者。Fine M-Tec股價應聲大漲，15日在韓國KOSDAQ市場一度觸及漲停，收盤漲幅達29.83%至9270韓元。



蘋果摺疊iPhone采用SDC的無摺痕設計方案，將重塑整個供應鏈格局。郭明錤指出，顯示器金屬板是實現無摺痕的關鍵設計，可分散和控制彎折產生的應力，降低材料疲勞風險。



在產量及定價方面，瑞銀此前表示，蘋果手機初始定價可能處於1800-2000美元區間，初期產量預計限制在1000-1500萬部。



*AI技術滯後引發投資者不滿*



另一方面，蘋果股價今年大幅下跌約15%，市值損失了大約6300億美元。該公司正面臨來自投資者越來越大的壓力，要求其調整人工智能戰略(AI)。



上個月，蘋果全球開發者大會(WWDC)表現平平，投資者的失望情緒進一步加深。批評人士指出，蘋果沒有重大的AI技術更新，尤其是推遲了對Siri的全面改革。知名科技記者古爾曼(Mark Gurman)稱，此次活動的AI展示「少得驚人」。



據報道，投資者對蘋果在AI創新方面的滯後感到越來越沮喪，敦促蘋果放棄保守的併購方式，考慮在AI領域進行大規模收購。(jf)