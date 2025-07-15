15/07/2025 12:11

《外資精點》美銀：山東黃金中期盈喜勝預期，維持「買入」評級

《經濟通通訊社15日專訊》美銀發表研究報告指出，山東黃金(01787)(滬:600547)公布上半年業績預告，預期純利介乎25.5億至30.5億元人民幣，按年增長84%至121%。報告指出，以中位數28億元人民幣計算，優於該行預期的27億元人民幣，並達到彭博預測全年盈利的45%。這意味著第二季純利介乎15億至20億元人民幣，按年增長123%至196%，按季增長49%至97%。美銀維持山東黃金「買入」評級，H股目標價32港元。



該行指出，該股為其2025年下半年展望報告中的首選股份之一，主要基於：1)該行大宗商品研究團隊上調2025及2026年金價預測至每盎司3356美元及3750美元，按年升41%及12%；2)2025年產量增長8%至50噸，主要受惠於加納Cardinal礦場投產及山東多個礦場擴產，未來5年產量年均增長超過10%；3)公司為國企，營運穩定，80%產量來自中國，地緣政治風險有限；4)作為中國頂級純金礦企業的獨特地位，估值溢價合理。(bn)



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