15/07/2025 10:53

【數據解讀】統計局：上半年房地產朝止跌回穩方向邁進

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-6月，全國房地產開發投資46658億元(人民幣．下同)，同比下降11.2%，跌幅較1-5月的10.7%繼續擴大。新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%，跌幅較1-5月的3.8%大幅擴大。此外，6月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體繼續收窄。



國家統計局副局長盛來運在國新辦新聞發布會上表示，從統計數據來看，房地產總體朝著止跌回穩的方向邁進。具體表現包括商品房銷售降幅收窄；一二三線城市商品房價格雖然有所波動，但總體降幅都有所收窄；房地產市場資金的來源也有所改善，房地產企業化債工作有序推進；房地產庫存連續四個月減少。



*統計局：要以更大力度推進房地產止跌回穩*



他指出，在「白名單」政策以及房地產市場銷售回暖的帶動下，房地產企業化債工作有序推進。表現在上半年房地產開發企業到位資金降幅比去年同期收窄16.4個百分點，比去年全年收窄10.8個百分點，其中國內貸款同比增長0.6%，去年國內貸款下降6%左右。去庫存也取得了積極成效。6月末，全國商品房待售面積比5月末減少了479萬平方米，連續四個月減少。



盛來運強調，要看到目前房地產銷售面積和價格同比還都在下降，房地產築底轉型是一個過程，這是正常現象，要以更大力度來推進房地產止跌回穩。