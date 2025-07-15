15/07/2025 17:22

《本港經濟》5月商品出口貨量升13.4%，進口升16.5%

《經濟通通訊社15日專訊》政府統計處公布，今年5月香港商品整體出口貨量按年升13.4%，進口貨量亦升16.5%；出口價格及進口價格分別升1.8%及1.9%。



今年首5個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量均上升10.4%；出口價格及進口價格分別升1.9%及2%。



經季節性調整的數字顯示，截至今年5月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.7%及11.3%。



按主要目的地劃分，5月輸往台灣、越南、印度及中國內地的整體出口貨量錄得按年升幅，分別升48%、39.5%、37.6%及15.9%。另一方面，輸往美國的整體出口貨量則下跌20.7%。與此同時，輸往台灣、美國、內地及越南的整體出口價格均上升，分別升5.5%、1.9%、1.4%及1.2%。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌2.2%。



進口方面，來自越南、台灣、內地及新加坡進口貨量錄得按年升幅，分別升70.1%、29.6%、 17.1%及12.3%。另一方面，來自韓國的進口貨量則下跌10.5%。與此同時，來自韓國、新加坡、台灣及內地的進口價格均上升，分別升4.5%、2.3%、2.3%及1.2%。另一方面，來自越南的進口價格則下跌0.3%。(bi)