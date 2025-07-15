15/07/2025 19:45

《再戰明天》多名美聯儲官員發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社15日專訊》多名美聯儲局官員發表講話，及美國公布PPI等數據，料為周三（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，Nvidia首席執行官黃仁勳舉行媒體吹風會。英倫銀行金融穩定戰略執行董事Nathanael Benjamin發表講話。本港時間周三晚8:00pm，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。9:15pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發表講話。10:00pm，美聯儲局理事巴爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。



*英國公布CPI，歐元區公布貿易收支*



數據方面，周三2:00pm（本港時間．下同），英國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料維持於3.4%；6月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.5%。4:30pm，英國公布5月房價指數。5:00pm，歐元區公布5月貿易收支，經季節調整料維持於140億歐元。8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料維持於77.4%；6月工業生產月率料由下滑0.2%改善至升0.1%。(wa)