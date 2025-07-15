15/07/2025 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息終止兩連升
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升，報1.13905厘，跌0.952基點，為7月11日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.9128厘，升1.066基點，為5月20日後最高。
隔夜息報0.19971厘，跌0.03基點，為7月11日後最低，一周及兩周拆息分別跌2.393基點及5.684基點，至0.39714厘及0.5903厘。長息方面，六個月拆息升5.279基點，報2.54708，一年期升1.512基點，至2.93923厘。
港元匯價今日在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.19971厘，跌0.03基點，為7月11日後最低，一周及兩周拆息分別跌2.393基點及5.684基點，至0.39714厘及0.5903厘。長息方面，六個月拆息升5.279基點，報2.54708，一年期升1.512基點，至2.93923厘。
港元匯價今日在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.1997
|-0.03
|一周
|0.39714
|-2.393
|兩周
|0.5903
|-5.684
|一個月
|1.13905
|-0.952
|兩個月
|1.61393
|-2.256
|三個月
|1.9128
|+1.066
|六個月
|2.54708
|+5.279
|一年
|2.93923
|+1.512
資料來源：香港銀行公會