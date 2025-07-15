15/07/2025 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.1997 -0.03 一周 0.39714 -2.393 兩周 0.5903 -5.684 一個月 1.13905 -0.952 兩個月 1.61393 -2.256 三個月 1.9128 +1.066 六個月 2.54708 +5.279 一年 2.93923 +1.512

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升，報1.13905厘，跌0.952基點，為7月11日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.9128厘，升1.066基點，為5月20日後最高。隔夜息報0.19971厘，跌0.03基點，為7月11日後最低，一周及兩周拆息分別跌2.393基點及5.684基點，至0.39714厘及0.5903厘。長息方面，六個月拆息升5.279基點，報2.54708，一年期升1.512基點，至2.93923厘。港元匯價今日在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85。資料來源：香港銀行公會