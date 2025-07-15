15/07/2025 09:14

【關稅戰】美國收緊簽證政策，中國量化基金加大力度招聘當地學生

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》報道，在美國總統特朗普削減大學經費、收緊簽證政策之後，中國量化對沖基金正在當地加大力度招聘受影響的理工科學生。



總部位於上海的鳴石投資上月啟動了一個特別項目，為因美國近期政策變化而無法讀完博士的學生提供全職工作崗位。該公司表示，項目還為那些留學計劃可能遇挫的中國高校畢業生提供實習機會。



人工智能(AI)驅動的量化投資公司上海念空數據科技中心表示，將向所有受政策衝擊的合格學生敞開懷抱。一家總部位於中國東部、管理著逾100億元人民幣的量化基金今年從海外（包括美國）聘用了三名AI研究人員。



中國量化基金公司過去難以與財力雄厚、名氣更大的全球巨頭競爭，它們現正把握特朗普政府限制外國學生入讀美國大學的「機會」。國務卿魯比奧5月表示，美國政府將「大舉」撤銷部分中國學生簽證，來自中國內地和香港的申請人將面臨更嚴格的審查。



獵頭公司Principle Partners Pte駐香港的合夥人Carrie Cheung表示：「全球頂級量化基金之間的人才爭奪戰非常激烈，現在中國量化基金也加入了戰圈。鑑於最近有了簽證限制這回事，聚焦美國畢業生是很自然的事情。」(ry)