15/07/2025 10:30

【聚焦數據】內地6月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局數據顯示，6月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤、原油、天然氣平穩增長，電力增速加快。



原煤生產平穩增長。6月份，規上工業原煤產量4.2億噸，同比增長3.0%，增速比5月份放緩1.2個百分點；日均產量1404萬噸。1-6月份，規上工業原煤產量24.0億噸，同比增長5.4%。



原油生產穩定增長。6月份，規上工業原油產量1820萬噸，同比增長1.4%，增速比5月份放緩0.4個百分點；日均產量60.7萬噸。1-6月份，規上工業原油產量10848萬噸，同比增長1.3%。



*原油加工由降轉增8.5%*



原油加工由降轉增。6月份，規上工業加工原油6224萬噸，同比增長8.5%，5月份為下降1.8%；日均加工207.5萬噸。1-6月份，規上工業加工原油36161萬噸，同比增長1.6%。



天然氣生產穩定增長。6月份，規上工業天然氣產量212億立方米，同比增長4.6%，增速比5月份放緩4.5個百分點；日均產量7.1億立方米。1-6月份，規上工業天然氣產量1308億立方米，同比增長5.8%。



*火電、風電增速放緩*



規上工業電力生產增速加快。6月份，規上工業發電量7963億千瓦時，同比增長1.7%，增速比5月份加快1.2個百分點；日均發電265.4億千瓦時。1-6月份，規上工業發電量45371億千瓦時，同比增長0.8%，扣除天數原因，日均發電量同比增長1.3%。



分品種看，6月份，規上工業火電、風電增速放緩，水電降幅收窄，核電、太陽能發電增速加快。其中，規上工業火電同比增長1.1%，增速比5月份放緩0.1個百分點；規上工業水電下降4.0%，降幅比5月份收窄10.3個百分點；規上工業核電增長10.3%，增速比5月份加快3.6個百分點；規上工業風電增長3.2%，增速比5月份放緩7.8個百分點；規上工業太陽能發電增長18.3%，增速比5月份加快11.0個百分點。(ry)