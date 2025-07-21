15/07/2025 18:04

【ＡＩ】上海新增5款已登記生成式AI服務，包括攜程行程助手等

《經濟通通訊社15日專訊》據「網信上海」消息，截至7月14日，上海市新增5款已完成登記的生成式人工智能服務，累計已完成100款生成式人工智能服務登記。



上述5款應用分別為「行程助手」「智能保險助理螞小財」「KOS全員營銷助手」「FUTURX未來模盒」「怡康養銀髮顧問」。其中，「行程助手」為上海攜程商務有限公司旗下應用服務；「螞小財」由支付寶推出。



據了解，為進一步促進上海市生成式人工智能創新發展和規範應用，上海市網信辦按照《生成式人工智能服務管理暫行辦法》要求，有序開展了生成式人工智能服務備案工作。同時，對通過API或其他方式直接調用已備案模型能力，且面向境內公眾提供具有輿論屬性或者社會動員能力的生成式人工智能服務，會同上海相關部門開展了登記工作。(jq)