15/07/2025 11:02

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.5350 +12.00 1周 1.5460 +3.10 2周 1.5790 +4.40 1個月 1.5410 +0.30 3個月 1.5590 -0.20 6個月 1.5910 -0.30 9個月 1.6130 -0.10 1年 1.6230 +0.00

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行3425億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有690億元逆回購到期，即今日淨投放2735億元。計及今日到期的1000億元MLF，全口徑計，今日放水1735億元。此外，人行昨日(14日)公告稱，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作，包括三個月期(91天)8000億元和六個月期(182天)6000億元。今日操作規模較本月到期量高2000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)3個月、6個月、9個月向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)